Secondo le indiscrezioni di The Athletic, il commissioner della NBA Adam Silver dovrebbe illustrare oggi ai 30 proprietari della lega il progetto di una nuova lega cestistica realizzata in Europa insieme alla FIBA. Il campionato dovrebbe includere 16 squadre, alcune provenienti dall’Eurolega (Real Madrid, Barcellona, ASVEL e Fenerbahce) e altre da creare in mercati come Parigi e Regno Unito. Alle 19.30 Silver parlerà in conferenza stampa in diretta su Sky Sport NBA

Dopo anni e anni di voci e indiscrezioni, ora c’è qualcosa di più concreto riguardo allo sbarco della NBA in Europa . Secondo quanto riportato da The Athletic, il commissioner della NBA Adam Silver dovrebbe illustrare oggi al Board of Governors , la riunione nella quale sono presenti i 30 proprietari della lega, il progetto per una nuova lega cestistica realizzata in Europa insieme alla FIBA . Si tratta di un primo passo di un progetto che dovrebbe realizzarsi solo a partire dal 2026 e che, almeno in questa fase, non richiederà di un voto immediato : Silver sostanzialmente esporrà la situazione e cercherà il "permesso" ai suoi datori di lavoro (il commissioner risponde del suo operato ai 30 proprietari, che gli demandano il potere) per poter approfondire la questione ed eventualmente realizzare una nuova lega sotto l'egida della NBA . A rispondere alle domande dei giornalisti sarà invece Adam Silver alle 19.30 in una conferenza stampa trasmessa anche su Sky Sport NBA .

Come funzionerebbe la lega europea della NBA

Secondo le indiscrezioni di The Athletic, la lega dovrebbe comporsi di 16 squadre. Alcune verrebbero create ex novo in alcuni mercati di riferimento come Parigi (per la quale la Qatar Sports Investments, proprietaria del Paris Saint-Germain di calcio, ha già espresso il suo interesse), Londra (o comunque Regno Unito, con lo sceicco Mansour proprietario del Manchester City in prima fila), Berlino e Monaco di Baviera; altre invece sarebbero provenienti dall’Eurolega, con i nomi di potenze del calibro di Real Madrid, Barcellona, Fenerbahce e ASVEL Villeurbanne (presieduta dal quattro volte campione NBA Tony Parker, molto coinvolto nelle discussioni); e altre ancora dovrebbero essere definite in base a un possibile meccanismo di promozione e retrocessione dalla Basketball Champions League della FIBA. La situazione sarebbe abbastanza avanzata, tanto da coinvolgere anche il segretario della FIBA Andrea Zagklis, che pur non essendo parte della presentazione iniziale di Silver sarà a New York per rispondere a qualsiasi domanda i proprietari vogliano chiedergli. La NBA ha confermato attraverso il portavoce Mike Bass che il tema verrà discusso oggi: "Alla riunione del Board of Governors della NBA di questa settimana la lega riferirà sulla sua esplorazione di un nuovo campionato di basket maschile in Europa, in collaborazione con la FIBA".