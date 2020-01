9/10 ©Getty

DENVER NUGGETS-HOUSTON ROCKETS 117-110 | Di tutte le squadre che sono dovute scendere in campo in un giorno così triste, Nuggets e Rockets sono state quelle più in difficoltà visto che lo hanno dovuto fare davvero a pochi minuti dalla notizia della morte di Kobe, tanto che fino a 20 minuti dalla palla a due nessuno era in campo. Poi le squadre hanno deciso di giocare, con Nikola Jokic che ha guidato i suoi alla vittoria con una tripla doppia da 24 punti, 12 rimbalzi e 11 assist. Russell Westbrook ha provato a tenere in piedi i suoi con 22 dei suoi 32 punti nel secondo tempo, ma con James Harden fuori per infortunio non ha potuto portare i suoi alla vittoria. "Devo essere sincero: la sconfitta è davvero l'ultima delle cose che ho in mente" ha ammesso un commosso Austin Rivers