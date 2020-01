NBA, risultati della notte: Philadelphia onora Kobe Bryant, 11 punti per Melli

5/10 ©Getty

CLEVELAND CAVALIERS-NEW ORLEANS PELICANS 111-125 | Il debutto in trasferta dello Zion Williamson Show non ha regalato niente di così trascendentale: il rookie di New Orleans ha chiuso con 14 punti e 9 rimbalzi in 30 minuti (suo massimo stagionale) nel successo dei Pelicans a Cleveland. Meglio di lui i 24 punti di Brandon Ingram e i 26 di Jrue Holiday, mentre Nicolò Melli ha mandato a segno due triple importanti nell’ultimo quarto per tenere a bada il tentativo di rimonta dei Cavs, chiudendo con 11 punti. Ai padroni di casa non sono serviti i 24 di Collin Sexton, i 21 di Kevin Porter e i 17+11 di Larry Nance (sceso in campo con la maglia numero 24 del suo ex compagno Bryant) per evitare l’ottava sconfitta nelle ultime nove

