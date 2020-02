NBA, risultati della notte: 27 punti di Gallinari, vince OKC. Denver batte Milwaukee

3/17 ©Getty

MILWAUKEE BUCKS-DENVER NUGGETS 115-127 | Senza tre titolari, in back-to-back da Salt Lake City e sul campo della miglior squadra NBA. Tutto faceva presagire una sconfitta per i Denver Nuggets, e invece Nikola Jokic e soci sono andati a vincere di autorità in Wisconsin grazie a un incredibile sforzo di squadra. Tutti i nove giocatori scesi in campo per coach Malone, infatti, hanno chiuso in doppia cifra, un risultato reso ancora più straordinario dalle assenze di giocatori come Murray, Harris e Millsap. Il migliore di tutti è stato Will Barton con 24 punti in una serata magica da tre punti (22/46 di squadra, 48%), buona per l’ottava vittoria nelle ultime 11 gare