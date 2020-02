NBA Saturdays: L.A. Clippers-Timberwolves alle 21.30 su Sky Sport

Dopo la commozione e la carica emotiva della prima partita casalinga dei Lakers dopo la scomparsa di Kobe Bryant, lo Staples Center riapre le sue porte per la sfida dei Clippers contro Minnesota – in diretta alle 21.30 su Sky Sport NBA con il commento di Francesco Bonfardeci e Matteo Soragna. Una partita importante per entrambe le squadre, in cerca di riscatto per ragioni diverse. La squadra di Los Angeles infatti è reduce dalla peggior sconfitta stagionale, travolti in casa dai Sacramento Kings in un match in cui l’assenza di Kawhi Leonard può giustificare soltanto in parte il disastroso approccio per oltre mezz’ora di gara. Una macchia da lavare nel minor tempo possibile, già a partire dal testa a testa con Minnesota – una squadra sulla carta da battere a occhi chiusi. I Timberwolves infatti sono reduci da 10 sconfitte in fila; una striscia disastrosa a cui neanche il ritorno sul parquet di Karl-Anthony Towns è riuscito a porre fine. Minnesota è una squadra allo sbando, senza un progetto chiaro e con una situazione complicata da affrontare anche sul parquet: i presupposti peggiori per affrontare una corazzata come i Clippers. Un’impresa impossibile che i ragazzi arrivati da Minneapolis proveranno a portare al termine per evitare di sprofondare sempre di più.