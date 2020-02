Chi è Leon Rose, il nuovo capo della dirigenza dei New York Knicks

I New York Knicks hanno deciso di aprire l’ultimo giorno di mercato con una notizia che non coinvolge giocatori, ma che comunque fa rumore. Secondo quanto riportato da diversi media statunitensi, il proprietario James Dolan ha deciso di affidare la guida della dirigenza a Leon Rose, potentissimo agente della Creative Artists Agency (CAA) che negli anni ha curato gli interessi di Allen Iverson e LeBron James, oltre a essere tutt’ora l’agente di giocatori come Chris Paul, Joel Embiid, Karl-Anthony Towns, Devin Booker e Carmelo Anthony. Una scelta che si allinea a quelle fatte da Golden State con Bob Myers e dai Los Angeles Lakers con Rob Pelinka, entrambi passati dalle fila degli agenti a quella delle dirigenze di squadre NBA. Da anni si vociferava ormai dello strettissimo legame tra la dirigenza dei Knicks e la CAA, con diversi giocatori della scuderia di Rose ad aver vestito il blu-arancio (tra cui anche Andrea Bargnani); il rapporto era venuto meno nell’interregno di Phil Jackson, ma ora è tornato di strettissima attualità con l’assunzione di Rose.

Arriva anche William Wesley: chi è il celebre "World Wide Wes"

A rendere ancora più forte il legame tra CAA e Knicks c’è l’arrivo di William Wesley, conosciuto soprattutto con il soprannome di "World Wide Wes" e da tempo a stretto contatto con Rose. Wesley è uno dei consulenti della CAA nonché amico di tantissime stelle della NBA, ed è noto nel mondo del basket come uno dei "broker" più famosi ed influenti - talmente influente da finire in alcune canzoni di Drake, JAY Z e Shaquille O'Neal. Secondo quanto si narra, è per lui che nel 2005 LeBron James ha lasciato l'agente Aaron Goodwin per entrare nella scuderia di Rose, una mossa piuttosto sorprendente all’epoca. Insomma, i Knicks si mettono in casa uno che “piace alla gente che piace”, sperando di cambiare la tendenza di una franchigia finita sempre più nei bassifondi della lega.