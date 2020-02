NBA, risultati della notte: colpo Houston in casa Lakers, Giannis batte Philadelphia

4/12 ©Getty

MILWAUKEE BUCKS-PHILADELPHIA 76ERS 112-101 | Alla deadline del mercato i Bucks hanno deciso di rimanere fermi — e non gli si può dare davvero torto. La 44^ vittoria stagionale li mantiene saldamente in ritmo per concludere una stagione sopra le 70 vittorie, superando anche una squadra che nella partita di Natale aveva dato loro molto fastidio come Philadelphia. Merito soprattutto della difesa che per la 22^ volta in stagione ha tenuto gli avversari sotto il 40% al tiro (nessuno come i Bucks in NBA), costringendo la squadra di Brett Brown a tirare col 37% dal campo

