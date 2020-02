NBA, risultati della notte: i Lakers vincono ancora, Zion trascina New Orleans

12/23 ©Getty

ORLANDO MAGIC-DALLAS MAVERICKS 106-122 | Successo importante in chiave playoff per Dallas, che passa a Orlando godendosi - oltre al solito Luka Doncic - i 24 punti e 10 rimbalzi di Kristaps Porzingis e soprattutto i 26 realizzati da Maxi Kleber in uscita dalla panchina; suo nuovo massimo in carriera. Per i Mavericks è il 19esimo successo in trasferta (19-8 il record), a fronte delle 18 vittorie complessive raccolte nelle due stagioni precedenti: la dimostrazione plastica di come e quanto le cose siano cambiate per la squadra texana in questa regular season