NBA, LeBron ne fa 40 alla prima contro Zion, i Bucks passano in Canada, 24 di Gallinari

LeBron James sente la prima sfida della sua carriera contro Zion Williamson ma anche quella contro i suoi tre ex compagni ceduti in estate per arrivare a Anthony Davis. Lo dimostra confezionando una gara in cui per una volta pensa meno ai compagni (6 assist, oltre 4 sotto media) e più a se stesso: sono 40 i punti per lui alla fine, con un ottimo 17/27 al tiro compreso un eccellente 5/11 da tre punti (va in lunetta un’unica volta e fa 1/2). Antonh Davis — che nei primi due incontri stagionali viaggiava a 43.5 punti di media — si ferma a 21 ma ci aggiunge 14 rimbalzi e ben 6 stoppate, dando ai Lakers il sesto successo in fila

