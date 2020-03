7/19 ©Getty

L’MVP in carica infatti chiude con 41 punti a referto, conditi con 20 rimbalzi e 6 assist, tirando 17/28 dal campo e dominando a livello fisico e tecnico un match in cui gli Hornets non hanno trovato il modo di limitarlo. Antetokounmpo firma gli ultimi 7 punti dei Bucks che permettono a Milwaukee di mettere in cassaforte il sesto successo consecutivo. Alla sirena finale sono 16 i punti realizzati da Brook Lopez e 11 quelli in uscita dalla panchina di George Hill - gli altri due giocatori in doppia cifra in per Milwaukee, priva dell’infortunato Khris Middleton