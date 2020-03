2/18 ©Getty

Serata davvero complicata per Giannis Antetokounmpo, che dopo l’exploit contro Charlotte è stato tenuto al suo minimo stagionale pareggiato con soli 13 punti, frutto di un brutto 6/18 al tiro (0/4 da tre) e di un solo viaggio in lunetta (1/2). I 15 rimbalzi e 3 assist non bastano a controbilanciare le tre palle perse e il peggior plus-minus di squadra (-16) per una rara serata negativa dell’MVP in carica: “Gli Heat giocano duro, è difficile non solo per me ma per tutti. Muovono tanto sia gli uomini che la palla” ha detto dopo la partita