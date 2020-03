NBA, Toronto Raptors da record: qualificati ai playoff con 20 gare ancora da giocare

Il titolo NBA dello scorso giugno, un roster che ha raggiunto il suo obiettivo, l’MVP che decide di lasciare la squadra da trionfatore e un gruppo che sembra indirizzato verso la rifondazione. A Toronto in molti, se non tutti, avevano ipotizzato che la stagione sarebbe stata ben al di sotto dell’exploit dell’anno passato, sottovalutando però le motivazioni e la forza di un gruppo che ha dimostrato più volte di meritare il titolo. Tanto da permettere ai Raptors di far fronte agli infortuni di tutti i componenti principali del quintetto, di convivere con una rotazione ridotta ai minimi termini e soprattutto di migliorare il record raccolto durante la scorsa regular season. Già, perché i canadesi senza Kawhi Leonard hanno iniziato a vincere con maggiore continuità, raggiungendo grazie al successo contro Golden State un altro straordinario traguardo: una qualificazione ai playoff arrivata il 5 marzo, mai così presto nella storia della franchigia canadese che si è assicurata il settimo accesso consecutivo alla post-season. Obiettivo raggiunto dopo 62 partite, anche questo un risultato mai conquistato prima dai canadesi - secondi a Est dietro gli straordinari Milwaukee Bucks, ma non per questo meno lodevoli per quanto messo in mostra sul parquet. Una squadra che anche quest’anno potrà dire la sua e che farà di tutto per difendere un titolo che in tanti hanno troppo presto pensato che i Raptors avrebbero ceduto con facilità.