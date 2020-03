NBA, risultati della notte: Lakers battuti in volata dai Nets, Spurs ok contro Doncic

6/15 ©Getty

HOUSTON ROCKETS-MINNESOTA TIMBERWOLVES 117-111 | Quattro sconfitte in fila era un record stagionale che i Rockets non volevano in alcun modo aggiornare. Anche per quello contro Minnesota in casa il contributo dei texani è stato diverso, contro un avversario alla portata e battuto soltanto grazie al decisivo parziale piazzato a un quarto d’ora dalla fine. Merito delle giocate del trio Harden-Westbrook-Gordon, ma mai come in questo caso era importante vincere, invertire la tendenza e ritrovare morale dopo 10 giorni molto complicati (non solo a livello di risultati)