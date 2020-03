8/9

GLI STIPENDI DEI GIOCATORI | In teoria il CBA (Collective Bargaining Agreement, il contratto di lavoro collettivo) consente alla Lega di non pagare gli stipendi (formalmente è la NBA a farlo, non le singole squadre) per ogni singola partita non giocata per “cause di forza maggiore”, tra queste c’è anche la voce “epidemia”. Secondo quanto riportato da ESPN la NBA non dovrebbe avvalersi di questa possibilità, e anzi l’obiettivo sembra essere quello di cercare di portare comunque a termine la stagione, anche a costo di dover posticipare l’inizio della prossima