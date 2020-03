Coronavirus in Italia: le news di oggi sul contagio e ricadute sullo sport

Gobert: "Chiedo scusa a tutti, la mia storia serva da lezione"

Il cestista degli Utah Jazz, Rudy Gobert, ha scritto un lungo post su Instagram descrivendo le sue sensazioni dopo la positività al covid-19. "Ho provato così tante emozioni da quando ho appreso della mia positività, principalmente paura, ansia e imbarazzo. Vorrei scusarmi pubblicamente con le persone che avrei potuto mettere in pericolo. Non avevo idea di essere malato, ma non ho scuse". Gobert si riferisce alla conferenza di qualche giorno fa, quando, scettico sull'ipotesi di contagio, aveva scherzato toccando con le mani i microfoni in conferenza stampa. Poi aggiunge. "Spero che la mia storia serva da monito e induca tutti a prendere sul serio il problema. Metterò la mia esperienza per educare gli altri a prevenire la diffusione del virus. Grazie ancora per il supporto. Invito tutti a prendere le misure per rimanere"