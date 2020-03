NBA, tutte le ipotesi e le questioni aperte per finire la stagione

8/15 ©Getty

C’È LA POSSIBILITÀ DI GIOCARE IN CAMPO NEUTRO? | La domanda è legittima: se non possono esserci i tifosi sugli spalti, che senso ha giocare in casa e in trasferta (esponendo i giocatori a viaggi in lungo e in largo negli Stati Uniti?). La possibilità di giocare in campo neutro senza spettatori è già stata affrontata dalla NBA e potrebbe essere di attualità nel caso in cui il ritorno in campo dovesse protrarsi fino a luglio, permettendo quantomeno alle squadre — sotto rigorosi controlli — di giocare tutte in un unico ambiente (magari Las Vegas, che avrebbe gli alberghi per poter ospitare tante squadre NBA?) e portare a termine la stagione. Più facile a dirsi che a farsi, ma è una delle possibilità