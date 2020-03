NBA, Melli a Sky: "Favorite al titolo? Le due squadre di L.A. e i Bucks"

Un grande tifoso di Premier League e di Massimo Marianella, chiamato a fargli compagnia in studio (“Soprattutto di lui, la Premier veniva in secondo piano…”): viene presentato così Nicolò Melli, ospite di #CasaSkySport in diretta da New Orleans, dove anche la matricola dei Pelicans è costretto a restare chiuso tra le quattro mura di casa. Interista dichiarato (“Che sofferenza nell’anno del triplete il ritorno in Spagna contro il Barcellona”, racconta), l’azzurro passa subito a rispondere alle domande che riguardano la sua avventura oltreoceano, iniziando con una dovuta introduzione: “La NBA per me è il sogno che si realizza. Un privilegio e un onore giocarci, soprattutto contro i grandi campioni, ma le emozioni si azzerano al momento della palla a due”. Poi iniziano le domande, da studio o da casa, con un vocale su WhatsApp.

La situazione oggi a New Orleans.

“Stamattina abbiamo fatto una riunione di squadra. Il campo di allenamento da oggi è chiuso, per cui ci è vietato accedere alle palestre e allenarci. D’ora in poi quindi la quarantena è davvero quarantena, anche per noi, ma non sono convinto che qui negli Stati Uniti tutti abbiano sviluppato la giusta consapevolezza sulla gravità dell’epidemia”.

La favorita per il titolo NBA?

“Le due squadre di Los Angeles e i Milwaukee Bucks mi sembrano le squadre più attrezzate”.

Com’è stato l’impatto di Zion Williamson ai Pelicans e che tipo di influenza ha avuto sul suo stesso rendimento?

“Ha cambiato la fisionomia della squadra: è una forza della natura, un ragazzo con doti sicuramente speciali. Ovviamente ne ho beneficiato anch’io: quest’estate quando il front office aveva immaginato la squadra aveva pensato proprio alla nostra combinazione in campo assieme. Stavamo iniziando a far bene, eravamo a caccia di un posto ai playoff: peccato per questa sosta, ora”.

Da Istanbul a New Orleans: le differenze.

“In Turchia tutto frenetico, tutti sempre di corsa, un delirio ovunque. Arrivo qui e il soprannome di New Orleans è ‘The Big Easy’, perché qui tutti tranquilli, pacifici, ci mettono 20 minuti a uscire dal un parcheggio…”

Essere stranieri nella NBA: c’è ancora un pregiudizio?



“Per me è stato un po’ difficile all’inizio capire cosa fare o cosa non fare in campo: le spaziature sono diverse, gli spazi sono diversi, il basket è proprio un’altra cosa rispetto all’Europa. In più venivo da un infortunio, all’inizio fisicamente non ero al top — e qui l’aspetto fisico/atletico è fondamentale — ma pian piano, tornando in forma e calandomi di più nella realtà NBA, le cose hanno iniziato ad andare bene”.

La più grande difficoltà nel giocare in NBA.

“Una su tutte, dal punto di vista tattico: le spaziature. In Europa ero abituato a creare giochi con blocchi e tagli lontani dalla palla, mentre qui facevo solo una gran confusione. Ora infatti sto un po’ più fermo, sono più disciplinato all’interno del nostro attacco”.

Qual è il consiglio che daresti a un giovane giocatore?



“Allenarsi. Questo è l’unico, davvero. Qualcuno ha detto: il peggior giocatore da guardare per un giovane cestista è Steph Curry, perché dà l’idea che certe cose gli vengano naturali. Invece dietro c’è un lavoro enorme, tecnico e fisico, ore e ore di palestra. L’allenamento costante e le giuste priorità sono fondamentali”

Tra le maglie dei Pelicans, qual è la tua preferita?

“Quella che mi piace di più è quella ispirata al Mardi Gras, che trovo un po’ più caratteristica delle altre”.