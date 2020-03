NBA, Gallinari a Sky: "Pensiero quotidiano all’Italia, qui situazione in stallo"

"Sto bene, le giornate le passo in casa e cerchiamo in qualche modo di rimanere il più possibile impegnati: allenamenti, serie tv, studiamo, leggiamo, mangiamo…". È un Danilo Gallinari tranquillo quello che si è collegato dal suo appartamento a Oklahoma City con #CasaSkySport, l’appuntamento quotidiano con Sky Sport 24 rispondendo alle tantissime domande degli appassionati. Gallinari ha cominciato spiegando qual è stata la sua esperienza diretta del coronavirus, visto che la gara in cui è stato fermato il campionato — quella tra Oklahoma City e Utah in cui è stata trovata la positività di Rudy Gobert — lo vedeva proprio in campo. "È stato incredibile e surreale. Sono stato il primo a entrare in campo, poi ho visto che il nostro fisioterapista si è avvicinato agli arbitri e quando ho visto che non si cominciava sono tornato in panchina. Poi in spogliatoio nessuno ci ha detto nulla per diversi minuti: io ho pensato che potesse essere legato al virus, non sapevo però se fosse stato trovato un caso nell’altra squadra o in NBA in generale. Poi ci hanno del test di uno dei giocatori dei Jazz, siamo rimasti tanto tempo in spogliatoio senza poterci muovere perché prima dovevano uscire i tifosi in sicurezza, noi siamo usciti per ultimi". Anche a tanti chilometri di distanza l’emergenza è sentita anche dal Gallo, che ha dei parenti nella zona del lodigiano, uno dei primi focolai del coronavirus in Italia: "Il pensiero è quotidiano, purtroppo. Avendo i miei nonni lì non è una situazione facile: siamo in contatto tutti i giorni per ore, ogni giorno che mi sveglio il pensiero è sempre per loro. Speriamo di superare questo momento difficile". Difficoltà con cui stanno facendo i conti anche in NBA e negli Stati uniti in generale: "La gravità della situazione ora è un po’ più chiara per tutti. In alcuni stati un po’ di più di altri, in California ad esempio l’allerta è più sentita che in Oklahoma, e ci sono già regole particolari che qui ancora non ci sono. Noi giocatori comunque non possiamo uscire di casa. Riceviamo spesso mail dall’associazione giocatori e mi sento al telefono con Matteo Zuretti [responsabile dei giocatori internazionali della NBPA, ndr], in più il presidente è il mio compagno di squadra Chris Paul perciò parliamo spesso. La situazione è in stallo, aspettiamo ogni giorno degli aggiornamenti su quello che succederà".