NBA, P.J. Tucker aprirà un negozio di sneakers a ottobre nella sua Houston

La sospensione del campionato rappresenta per alcuni giocatori un’opportunità di esplorare altri business e cominciare a pensare alla propria vita oltre alla pallacanestro. Per P.J. Tucker non c’è mai stato dubbio su quale sia la sua più grande passione: le sneakers. Il lungo degli Houston Rockets è noto in NBA per essere un malato di scarpe, sfoggiandone tantissime diverse ogni volta che scende in campo e possedendone alcune davvero rare. Ora questa sua passione si convertirà in un negozio fisico: Tucker ha annunciato su Instagram che aprirà una boutique a Houston, con l’inaugurazione prevista per il prossimo ottobre. “Abbiamo diverse collaborazioni molto belle in arrivo, ci divertiremo molto e non vedo l’ora di cominciare” ha detto in un Live Q&A con Nice Kicks. “La cultura delle sneakers a Houston è ottima, ci sono tanti ‘sneakerheads’ e tanta gente che ama le scarpe — più di quanto pensassi. Voglio creare un po’ di attività in più”. Il negozio dovrebbe chiamarsi “The Better Generation”, visto che un account Instagram con quel nome è già stato creato, mentre la posizione non è nota. Tucker, che nel corso della sua carriera ha sempre vestito Nike rifirmando il suo contratto lo scorso anno, è diventato un giocatore di culto per gli appassionati di scarpe, mostrando modelli sempre nuovi e dal valore anche di diverse migliaia di dollari, indossandoli sia in campo che fuori. La sua collezione è pressoché illimitata — si parla di diverse migliaia di scarpe — e da contratto ha diritto a una corsia preferenziale con Nike per avere modelli e colorazioni in anticipo rispetto alla release ufficiale, ed è molto probabile che questo coinvolgerà anche il suo negozio a Houston. Una sola parola d’ordine però: varietà. “Anche se mi è stato proposto da altre compagnie, non ho mai voluto una ‘signature shoe’ [una linea di scarpe personalizzata creata unicamente per il giocatore, ndr] perché non voglio essere costretto a indossare un solo modello. Voglio poter cambiare”. Da ottobre la sua passione potrà essere condivisa ancora di più con il resto del mondo.