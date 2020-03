NBA, Marco Belinelli a #CasaSkySport: mercoledì 25 marzo alle 19

Sky Sport resta — oggi più che mai — la casa della sport: dopo aver ospitato nel nuovo contenitore #CasaSkySport sia Danilo Gallinari che Nicolò Melli, mercoledì 25 marzo (alle ore 19 su Sky Sport 24) ecco arrivare anche Marco Belinelli, a completare il trio dei giocatori azzurri che militano nella NBA. Direttamente da San Antonio — dove la guardia di San Giovanni in Persiceto sta disputando la sua dodicesima stagione NBA — Belinelli sarà a disposizione dei conduttori in studio ma soprattutto di tutti i telespettatori per rispondere a ogni domanda, che sarà possibile porgli o attraverso Twitter con l’hashtag #CasaSkySport o lasciando direttamente dei vocali su Whatsapp al numero 345 9906769. Marco Belinelli — l’unico italiano capace di vincere un anello NBA, proprio con gli Spurs nella magica annata 2014 (quella in cui ha anche vinto la gara da tre punti all’All-Star Weekend) — ha già dimostrato il suo impegno in prima linea in questi difficili momenti donando alcune apparecchiature sanitarie all’Ospedale Maggiore di Bologna, e prestandosi in tutti i modi per contribuire a diffondere i messaggi più importanti relativi ai comportamenti da tenere per combattere il coronavirus. Con la stagione momentaneamente sospesa, il futuro di Belinelli è tutto da decifrare: San Antonio — al momento 12^ a Ovest, con quattro partite di ritardo dai Memphis Grizzlies, che occupando l’ottavo e ultimo posto valido per i playoff — rischia per la prima volta dopo 22 anni di non accedere alla postseason NBA, mentre con il 1 luglio 2020 (se la data non verrà modificata) il n°18 neroargento sarà nuovamente free agent sul mercato e quindi libero di determinare il proprio futuro, ancora in Texas o altrove. Questi, e molti altri, gli argomenti di cui si può discutere direttamente con Marco Belinelli grazie all’appuntamento di #CasaSkySport di mercoledì 25 marzo alle ore 19: non mancate!