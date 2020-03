Coronavirus, primo caso anche in WNBA: è Sydney Wiese delle Sparks

Dopo i casi di coronavirus in NBA, anche la lega femminile della WNBA — attualmente sospesa prima ancora di cominciare la stagione 2020 — ha il suo primo caso di positività. Si tratta di Sydney Wiese delle Los Angeles Sparks, come comunicato dalla stessa franchigia losangelena: “Sydney Wiese è stata trovata positiva al coronavirus dopo essere tornata dalla Spagna, dove stava giocando con il suo club in Europa. I suoi sintomi sono leggeri e si sente bene, affrontando il momento con spirito positivo. Si trova in auto-isolamento nella sua casa di Phoenix sin dal suo ritorno negli States e incoraggia tutti a praticare il distanziamento sociale per evitare la diffusione del virus. Le Sparks sono in diretta comunicazione con Sydney e le augurano un recupero rapido”. Oltre a Wiese, anche Theresa Plaisance delle Connecticut Sun potrebbe aver avuto a che fare con la COVID-19 mentre giocava in Cina, venendo curata in un’ospedale cinese prima di poter fare ritorno a casa. “Ero debolissima, con la febbre alta e tutti gli altri sintomi — dolori sparsi ovunque, brividi, mal di testa” ha raccontato in un’intervista. “Venivo portata in carrozzina in ospedale ed ero in condizioni pessime, talmente male che non mi importava nemmeno che cosa mi dessero — qualsiasi cosa fosse, l’avrei presa”. Negli Stati Uniti i casi accertati di coronavirus hanno superato i 100.000 (più di ogni altra nazione al mondo) portando alla porte di almeno 1.500 persone.