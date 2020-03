NBA, Trae Young studente del gioco: i difensori più duri, gli attaccanti da imitare

10/10 ©Getty

BONUS TRACK: RUSSELL WESTBROOK | Trae Young ricorda il singolo momento che, nella sua carriera, ha segnato il benvenuto (…) nella lega riservatogli dagli avversari. “Al mio anno da rookie, la prima volta che tornavo a casa [nell’Oklahoma, dove è andato anche al college, ndr], contro i Thunder. Kevin Durant, Russell Westbrook… andavo spesso a vederli alla Chesapeake, ma giocarci contro è diverso. In uno dei primi possessi Russ vede che sono in marcatura su di lui, allora inizia a lavorare per portarmi in post basso: non so se ha concluso facendo il suo classico “rock the baby” [il gesto della culla, quando batte in post basso avversari più piccoli, ndr] ma ci siamo capiti…”