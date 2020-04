Coronavirus, Danilo Gallinari e la lettera all'Italia: "Ce la faremo, insieme"

Da oltre un mese Danilo Gallinari si è ritrovato a essere suo malgrado protagonista di una situazione diventata via via più complicata prima in Italia e poi negli Stati Uniti. La pandemia da coronavirus che ha colpito in particolare il nord del nostro Paese a fine febbraio aveva inevitabilmente attirato l’attenzione dei giornalisti su di lui - “persona informata dei fatti” e vicina alle dinamiche italiane. Poi, lo scorso 11 marzo, il n°8 dei Thunder è rimasto bloccato nello spogliatoio assieme ai compagni prima della palla a due di una partita che non si mai disputata contro gli Utah Jazz. “Sapevo che in Italia non si giocava già da tempo a causa del coronavirus, ho pensato subito che fosse successo anche qui in America. Non ci sono state date notizie per molto tempo e i miei compagni, a differenza mia, non immaginavano l’impatto che il virus potesse avere. A quel punto ho preso la parola: “Ragazzi, secondo me tutto questo ha a che fare con il contagio”. Da lì in poi tutti hanno iniziato a farmi domande, mi sono trovato in mezzo allo spogliatoio a dare spiegazioni, ma nessuno in quel momento era preoccupato. Adesso invece il virus lo conoscono tutti”. Questo uno dei tanti passaggi significativi della lettera pubblicata da Gallinari su The Players’ Tribune, in cui raccontare le sue paure: “È da circa un mese che ogni volta che squilla il mio telefono e vedo una chiamata dall’Italia mi preparo a ricevere brutte notizie. E ultimamente mi squilla parecchio. Potrei raccontare tante storie triste, cose che non avrei mai immaginato e che stanno accadendo ai miei amici e a persone che conosco. Mi fa strano dirlo, ma io sono fortunato perché i componenti della mia famiglia stanno tutti bene. Sono preoccupato per mia madre, da sola in quarantena in Italia, con mio padre e mio fratello bloccati a Denver. Ma lei non ha problemi, vive in una casa grande e ha tutto lo spazio necessario. Penso invece a chi si sente recluso nella propria abitazione, a chi fa fatica a vivere in un ambiente sano. Alla sofferenza che ormai si vede dappertutto”.