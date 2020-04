NBA, 4° appuntamento con "Basketball Books": due nuovi libri scelti da Alessandro Mamoli

Consigli di lettura - ovviamente a tema sportivo - in periodo di quarantena forzata. Alessandro Mamoli punta i riflettori su un libro in inglese che racconta la partita NCAA più famosa di sempre e un altro, in italiano, che unisce basket, jazz e letteratura

In tempi di quarantena forzata è diventato un appuntamento fisso — giunto ormai al quarto episodio — quello con Alessandro Mamoli e i suoi consigli di lettura, ovviamente a tema basket. In questa puntata di “Basketball Books” riflettori su un volume in inglese e su uno invece pubblicato anche in Italia. Il primo è intitolato “When March went mad”, l’autore è Seth Davis e tratta in particolare della partita che ha trasformato la pallacanestro collegiale, la finale NCAA del 1979 tra la Michigan State di Magic Johnson e la Indiana State di Larry Bird. Vista da un americano su quattro, ancora oggi rimane la partita con il rating tv più alto di sempre. Il secondo titolo, invece, tradotto in italiano da add editore, è “Sulle spalle dei giganti”, testo firmato dal miglior marcatore NBA Kareem Abdul-Jabbar insieme a Raymond Obstfeld. Non è propriamente un libro solo di pallacanestro e lo si capisce già dal sottotitolo: “La mia Harlem: basket, jazz e letteratura”, ma la firma di Kareem Abdul-Jabbar — che oggi è a tutti gli effetti uno degli intellettuali afroamericani più ascoltati d’America — vale da sola la lettura.