NEW YORK KNICKS | Mitchell Robinson, Bobby Portis, Reggie Bullock e la prima scelta al Draft 2020 | Mitchell Robinson è uno dei pochi lunghi giovani con potenziale “Gobertiano” in difesa che potrebbe rappresentare un rimpiazzo adeguato per i Jazz, pur con il necessario lavoro per farlo crescere. Con i suoi 22 anni si allineerebbe bene con lo sviluppo di Mitchell, insieme anche alla prima scelta in Lottery dei Knicks e due “filler” in scadenza come Portis e Bullock per far quadrare i conti. Gobert a New York rimarrebbe però solo in caso di squadra competitiva: Leon Rose sarà in grado di costruirla?