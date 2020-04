NBA: Michael Jordan, l’infortunio al piede e la regola dei 7 minuti in campo

5/11 ©Getty

L’ANEDDOTO DI REINSDORF - I Bulls non volevano rischiare una ricaduta, Jordan invece spingeva per tornare in campo e chiese: “Quante possibilità o di farmi male di nuovo?”. Il medico rispose: “Il 10%”. A quel punto MJ si scaldò: “C’è il 90% di possibilità che non succeda!”. Il proprietario dei Bulls Reinsdorf intervenne e chiese: “Se si fa male di nuovo? Cosa succede?”, “Dovrà smettere di giocare a pallacanestro”. Un rischio inutile da correre per chiunque, non per Jordan. “Gli dissi: non capisci il rapporto rischi-benefici. Se hai un mal di testa terribile e ti danno delle pillole per fartelo passare, dicendoti: “Scegline una: nove pillole ti guariscono, una invece ci uccide”, rischieresti?”. E Jordan rispose: “Dipende da quanto mi fa male la testa!”