La risposta dei T'Wolves alla proposta di Trump

Nelle scorse ore il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è reso protagonista di un siparietto poco edificante, proponendo durante una conferenza alla Casa Bianca di combattere il coronavirus in maniera drastica. Tra le soluzioni avanzate, quella di testare l’esposizione massiccia dei pazienti ai raggi ultravioletti (“Che dovrebbero farlo seccare”, ha spiegato) o in alternativa di provare con le iniezioni di disinfettante e di candeggina. Domande rivolte agli esperti presenti al suo fianco, imbarazzati da tali affermazioni, che nel giro di poco tempo hanno fatto il giro del mondo, scatenando l’ironia di molti sui social e la preoccupazione di altri che vedono in quelle frasi un possibile enorme pericolo per la salute di molti. Joe Biden, candidato democratico nella corsa alla presidenza degli USA del prossimo novembre, ha commentato via Twitter: “Non pensavo che avrei mai dovuto pronunciare una frase del genere, ma per favore non bevete la candeggina”. Altri invece, come i Minnesota Timberwolves, hanno sconsigliato l’iniezione suggerita da Trump, preferendo al disinfettante “il ghiaccio” che spesso D’Angelo Russell ha dimostrato di avere in circolo nelle sue vene”. Di gran lunga meglio quello, nonostante poi nelle ore successive lo stesso Trump abbia corretto il tiro e sottolineato in un’altra conferenza stampa che stava scherzando: “Ho fatto una domanda sarcastica, la mia intenzione era quella di vedere cosa sarebbe successo”. Nulla di buono, verrebbe da rispondergli, sperando invano che questa possa essere l’ultima uscita fuori dalle righe del presidente USA.