NBA, interviene Trump: “Lo sport deve ricominciare”. E convoca commissioner e proprietari

Il presidente USA apre anche a tre proprietari (Mark Cuban dei Dallas Mavs, Jerry Jones dei Dallas Cowboys e Robert Kraft dei New England Patriots) una nuova consultazione telefonica con tutti i n°1 degli sport USA per dare la spinta decisiva al ritorno in campo

Gavin Newson, governatore (democratico) della California, aveva appena fatto sapere di ritenere “improbabile ogni evento di massa o sportivo durante l’estate, almeno finché non troveremo un vaccino o una protezione immunitaria” al coronavirus — e immediata è arrivata la replica ufficiale, durante una conferenza stampa, del presidente USA Donald Trump: “Lo sport deve ricominciare: sono stufo di vedere in tv partite di baseball vecchie di 14 anni”. Per questo — ha fatto sapere il n°1 della Casa Bianca — si consulterà prossimamente al telefono con tutti i commissioner delle principali leghe sportive americane e anche con qualche proprietario di franchigia per affrontare l’argomento. Ad Adam Silver (NBA), Rob Manfred (MLB), Gary Bettman (NHL), Roger Goodell (NLF), Dana White (UFC), Jay Monahan (PGA) e Michael Whan (LGPA, la lega femminile di golf), Vince McMahon (WWE), Patrick Galbraith (USTA), Don Garber (MLS) e Lesa Kennedy (NASCAR) si affiancheranno infatti anche Robert Kraft (il proprietario dei New England Patriots), Jerry Jones (Dallas Cowboys) e Mark Cuban (Dallas Mavs), che proprio recentemente davanti alle telecamere di Fox News non aveva escluso una sua candidatura in extremis (contro Trump) alle elezioni del prossimo novembre, da indipendente. I vertici dello sport americano saranno consultati insieme a quelli di mille altri settori — dal bancario all’agricolo, dal commercio all’industria — in quello che la Casa Bianca ha denominato “il gruppo destinato a guidare il grande revival economico e industriale d’America”. Già lo scorso 4 aprile Trump si era consultato telefonicamente con i commissioner delle principali leghe sportive: ne era emerso un cauto ottimismo sulla possibilità che la stagione di football NFL iniziasse regolarmente (a settembre) e aveva espresso gratitudine verso il contributo delle varie leghe alla lotta al Covid-19.