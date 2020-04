Gli Washington Wizards hanno mostrato molto interesse nei confronti di LaMelo Ball durante questa stagione, mandando “diverse persone” a seguire i progressi del prospetto in NBL - la lega di pallacanestro australiana in cui il fratello di Lonzo ha giocato 12 partite per gli Illawara Hawks, prima che un infortunio al piede ponesse fine con largo anticipo alla sua stagione. I capitolini inoltre hanno assunto a tempo pieno uno scout direttamente in Australia durante questa off-season, cercando il più possibile di valutarne il recupero e la condizione fisica. Uno sforzo e un interesse che sono la chiara manifestazione di come gli Wizards credano nello sviluppo e nel futuro NBA che attende quella che, a detta di alcuni, potrebbe essere anche la prima scelta assoluta al prossimo Draft. Le incertezze che accompagneranno quest’anno la selezione dei giovani talenti non sono poche, ma qualora non dovesse più ricominciare la regular season NBA, Washington avrebbe al momento soltanto il 4.5% di possibilità di conquistare la prima scelta assoluta alla Lottery; il 20.3% invece di finire in top-4. Se gli Wizards dovessero riuscire quindi a guadagnare posizioni e a selezionare LaMelo Ball, si ritroverebbero così ad avere due point guard da valorizzare, dopo aver a lungo sofferto in quella posizione in questa regular season. Il rientro di John Wall infatti sarà una delle incognite principale della stagione di Washington, che a questo punto sogna un back-court di livello assoluto e pieno zeppo di talento, in cui provare a valorizzare la crescita di LaMelo Ball.