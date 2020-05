Durant in campo qualora la stagione riparta?

Tutti aspettano che la stagione NBA possa riprendere il prima possibile e che con essa magari ritornino in campo anche gli All-Star che non vediamo all’opera da un bel po’ di tempo. Tra di essi c’è sicuramente Kevin Durant, alle prese con la rottura del tendine d’Achille ormai da un anno e giunto alla fase conclusiva del suo percorso di recupero. Tanto basta per sperare di rivederlo in campo già in questa stagione, qualora si riprenda a giocare? Secondo alcuni il rischio di ributtarlo nella mischia direttamente ai playoff sarebbe troppo alto, ma per Sean Marks - GM di Brooklyn - al momento è impossibile pensare di fare delle previsioni. Nel bene e nel male, senza chiudere dunque definitivamente la porta all’idea di un possibile rientro: “Ci sono oltre 110 milioni di buoni motivi per andarci con i piedi di piombo. In tutta sincerità, abbiamo preferito non parlare quasi mai dei suoi tempi di recupero. Lui conosce il suo corpo meglio di chiunque altro, mentre il nostro staff sta facendo un lavoro eccellente per rimetterlo in sesto. In questo momento però non conosco nel dettaglio le condizioni fisiche di nessuno dei giocatori a causa di questa pandemia, non solo di quelle di Kevin. Quando una squadra decide di investire così tanto su un talento come Durant, non saremo certo intenzionati a spingerlo di nuovo in campo in maniera rapida a tutti i costi. Quando il recupero sarà completato, quando starà al 100%, non vedremo l’ora di riaverlo in campo. Posso soltanto dire che, prima che la pandemia fermasse tutto, in allenamento sembrava già essere tornato Kevin Durant. E questa è la migliore delle notizie”. Deciderà insomma KD se e quando tornare: la speranza è che lo faccia il prima possibile, tornando a incantare tutti sul parquet come già fatto in passato.