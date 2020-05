Tutti i "Next Michael Jordan" della storia

15/50

KEVIN GARNETT | Più che un vero e proprio paragone, si fa riferimento a Garnett in un articolo del 1995 per contraddire gli scouting report che lo volevano come futuro MJ. Di KG, al tempo, non si capiva molto: non veniva considerato abbastanza forte fisicamente per giocare da 4 e non abbastanza bravo col pallone per fare il 3. Per i T'Wolves, però, si sarebbe trasformato in una figura jordanesca