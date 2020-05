Dopo la prima partita della serie persa dai Bulls all’overtime, il 6 giugno 1998 si torna in campo per il secondo atto: una sfida già da dentro o fuori per Chicago, chiamata a recuperare le forze e il fattore campo, dovendo per forza di cose affidarsi al suo punto di riferimento

Passare il pallone e lasciare il tiro decisivo a un compagno spesso può essere sinonimo di forza, oltre che di successo. Lo aveva imparato nel corso degli anni anche Michael Jordan, che grazie ai canestri dei vari John Paxson, Steve Kerr e altri era riuscito fino a quel giugno 1998 a conquistare cinque titoli NBA. Il sesto però, dopo il ko nella partita d’esordio della serie, appariva più complicato del previsto, tanto da dare a quella gara-2 per i Bulls il senso dell’ultima spiaggia. Alla stampa e ai critici non era sfuggito il fatto che a segnare la tripla del tentativo di rimonta Bulls a 5.4 secondi dal termine dell’overtime era stato Toni Kukoc, mentre l’ultima conclusione disperata era partita dalle mani di Scottie Pippen: in entrambi i casi Jordan aveva preferito affidarsi a un compagno, leggendo l’enorme pressione difensiva messa su di lui dai Jazz e affidandosi ai suoi più fedeli scudieri. Il tiro del n°33 Bulls sulla sirena però si era spento sul secondo ferro, così come le speranze di allungare una partita infinita per una Chicago esausta. E proprio la stanchezza mostrata dagli ospiti nell’esordio di Salt Lake City e in particolare da MJ erano la questione al centro del dibattito nei giorni che precedettero gara-2: “Non sono affaticato, ve ne renderete conto già dalla prossima partita”, sottolineava noncurante il n°23 di Chicago preso d’assalto nella hall dell’hotel scelto dai Bulls a “un tiro di Steve Kerr di distanza” dal Delta Center. Un albergo a meno di 2 chilometri dall’arena, per evitare di dover affrontare il lungo viaggio da Park City che l’anno precedente aveva creato non pochi problemi durante gli oltre 45 minuti di tragitto necessari. Un vero e proprio bunker all’interno del quale restare barricati per tre giorni in attesa della partita del 6 giugno 1998.