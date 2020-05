Non hanno mai condiviso il parquet ai Miami Heat, ma White Chocolate in un lungo post via Instagram non ha esitato non solo a pubblicare un montaggio che lo ritrae al fianco di LeBron James, ma anche a indicarlo come il miglior giocatore NBA di sempre: “Il migliore di ogni epoca - si legge nel lungo post di Williams - Prima di tutto devo dire che non provo altro che rispetto e affetto nei confronti di tutti i giocatori che possono rientrare in una discussione del genere. Quelli che mi conoscono, sanno bene quanta sia la mia devozione per talenti così importanti. Ma a chi mi chiede chi sia il migliore tra Jordan, Kobe o LeBron, per quanto possa valere la mia umile opinione… KING JAMES Ê IL MIGLIORE DI TUTTI!”. Consapevole del fatto che una tale affermazione avrebbe scatenato l’attenzione soprattutto dei fan di MJ, Williams ci tiene a sottolineare: “Facciamo chiarezza: nessun essere umano che ha messo piede su un campo da basket, ha avuto la stessa cattiveria agonistica di Jordan. Così come pensando a Kobe, è stato un genio, ha studiato e vivisezionato il gioco come un chirurgo e poi ha lavorato più duramente di chiunque altro! Nessuno più di Bryant lo ha voluto. Ma se si pensa a LeBron, se parliamo esclusivamente di pallacanestro… è il migliore di tutti! Volendo può essere il leader NBA in tutte e cinque le categorie statistiche più importanti, MJ non avrebbe potuto dimostrare tale completezza. Il corpo di James è perfetto per la pallacanestro, il suo IQ cestistico lo rende incontenibile. Se tu vuoi costruire in laboratorio un giocatore di basket, sei pronto a mettere insieme il corpo, la mente e le capacità tecniche che LeBron già possiede”. Dopo la pubblicazione della classifica con i migliori giocatori di sempre da parte di ESPN, il discorso resta ancora aperto: non tutti concordano nell’indicare MJ al primo posto, secondo alcuni a James quel secondo posto va addirittura un po’ stretto.