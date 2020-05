Le case di Jordan in The Last Dance non sono sue

Da sempre molto geloso della sua privacy, Michael Jordan ha deciso di farsi intervistare in The Last Dance in tre location diverse, di cui nessuna è la sua reale casa dove vive in Florida. “Erano simili al posto in cui vive, ma non erano le sue case” ha detto il regista Jason Hehir

Michael Jordan è una delle persone più famose in tutto il mondo, ma non è noto per essere particolarmente glamour. Anzi, tutt’altro: sin dai suoi giorni in campo, proprio per la sua grande popolarità e l'attenzione quasi ossessiva che lo seguiva ovunque andasse, MJ ha sempre tenuto moltissimo alla sua privacy, facendosi vedere poco in pubblico e rivelando ancora meno della sua vita privata. Anche “The Last Dance” non ha fatto eccezione: per il documentario sull’ultima stagione dei suoi Chicago Bulls — disponibile in Italia su Netflix a un prezzo vantaggioso per gli abbonati Sky che sottoscrivono Intrattenimento Plus su Sky Q — MJ è stato intervistato tre volte, ma nessuna nella sua reale casa. "Ci sono certi aspetti della sua vita che vuole mantenere privati" ha detto il regista della serie Jason Hehir a Indiser spiegando il rifiuto di Jordan a farsi intervistare nella sua villa a Jupiter, in Florida. "So come appare la sua vera casa e so quali sono i gusti di una persona facoltosa, perciò ho cercato location che apparissero coerenti con il suo stile". Hehir ha anche rivelato a The Athletic di aver cambiato in corsa il suo accordo con MJ: inizialmente Jordan aveva acconsentito a due interviste e a uno shooting esclusivo nei luoghi in cui vive, ad esempio mentre gioca nel suo campo da golf, ma il regista ha preferito scambiare lo shooting con una terza intervista, che si è tenuta lo scorso 10 dicembre (le prime due risalgono al 26 giugno 2018 e al 6 maggio 2019). Tutte e tre, in ogni caso, sono state girate nel sud della Florida — e, bisogna dire, tutte e tre sembrano davvero mega-ville in grado di piacere a uno come Michael Jordan.