Il lungo ex Bulls e Lakers è sceso sul parquet, ha vinto con entrambi e conosce bene due talenti che hanno segnato in maniera indelebile la storia del basket NBA (e non solo): "Non ho mai visto nessuno lavorare come loro, se devo fare una classifica dico MJ con un piccolo margine su Kobe"

È sempre difficile trovare un termine di paragone tra giocatori diversi, talenti a loro modo unici e in grado di segnare per varie ragioni in maniera indelebile la storia NBA. Chi può essere eventualmente in grado di farlo è chi ha condiviso con entrambi il parquet per qualche anno, come Horace Grant - campione NBA ben tre volte al fianco di Michael Jordan e una assieme a Kobe Bryant. E durante una delle tante interviste rilasciate nelle ultime settimane - “The Last Dance” ha riportato al centro dell’attenzione giocatori del passato finiti nel dimenticatoio - l’ex lungo di Bulls e Lakers ha spiegato secondo lui quale sia l’unica piccola differenza, quel margine esiguo in favore di MJ: “Mi chiedete chi sia meglio tra i due? In termini di etica del lavoro, Kobe è certamente l’unico praticamente a ridosso di Jordan. Non ho mai visto due persone lavorare in maniera così dura, ai playoff tanto quanto durante il primo allenamento della stagione. Non hanno mai mollato durante una singola azione, mai. Due campioni che non danno mai nulla per scontato. Se proprio devo fare una classifica, dico che Jordan è al primo posto e Bryant subito dietro. Posso dare a MJ giusto un piccolissimo margine di vantaggio”. A un discorso del genere si potrebbero aggiungere poi decine di statistiche, titoli vinti, premi conquistati e traguardi storici battuti da due dei migliori giocatori di sempre. È interessante però come Grant abbia preferito soffermarsi su un aspetto che non riguarda i canestri, lo spettacolo e il successo: sia Jordan che Bryant infatti hanno saputo fare la differenza dietro le quinte, lavorando più di chiunque altro.