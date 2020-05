Jerry West: "Lakers-Clippers in finale? Il top"

Tra le proposte sul tavolo per portare a termine la stagione 2019-20, c’è anche quella di non utilizzare il classico formato per i playoff con la divisione tra Eastern e Western Conference, ma di riclassificarle tutte da quella con il miglior record fino alla 16^. Una divisione che permetterebbe di avere una finale due squadre della stessa conference come ad esempio un derby di Los Angeles tra Lakers e Clippers che molti considerano le due migliori squadre della NBA. È di questo avviso anche Jerry West, uno che è diventato leggenda in gialloviola (sia come giocatore che come dirigente) ma che oggi è consulente per i rivali cittadini, di cui ha curato la ricostruzione. “Per me sarebbe la competizione definitiva” ha detto il neo 82enne al Dan Patrick Show. “A Los Angeles hanno una quantità enorme di tifosi e sono tornati ad avere una grande squadra, con due dei migliori giocatori visti nello stesso team da molto tempo a questa parte. Vedere una finale coi Clippers sarebbe incredibile per le persone della costa ovest. Non so però quanto ne sarebbero felici a est, che vogliono vedersi rappresentati in una finale. Ma Lakers contro Clippers sarebbe incredibilmente competitiva e appassionante. Non so quante volte due squadre della stessa città si siano giocate un titolo sportivo, tantomeno in NBA. Sarebbe una storia straordinaria, ma con ogni probabilità vedremo le cose andare in maniera un po’ più normale”. Chissà se il desiderio di West verrà esaudito: nel Board of Governors previsto per giovedì, oltre al probabile annuncio del ritorno in campo a Orlando a fine luglio, dovrebbe esserci anche più chiarezza su quale formato verrà adottato sia per portare a termine la regular season che per i playoff. In ogni caso, una serie con LeBron James e Anthony Davis da una parte contro Kawhi Leonard e Paul George dall’altra promette di essere uno spettacolo imperdibile.