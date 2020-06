Jackson: "LeBron è il più grande atleta di sempre"

Per sua stessa ammissione, Stephen Jackson è diventato suo malgrado un leader e un punto di riferimento per le proteste a seguito della morte di George Floyd, di cui "Captain Jack" era amico fraterno essendo cresciuti assieme in Texas. Le sue parole a Minneapolis durante un raduno in memoria di Floyd hanno fatto il giro del mondo e sono state condivise da tanti suoi ex colleghi, tra cui anche LeBron James che le ha ripubblicate e commentate sui suoi canali social. “Dopo aver visto la condivisione gli ho mandato un messaggio di ringraziamento dicendo: ‘Non ti deluderò’” ha detto Jackson in una sessione di Instagram Live con il giornalista Marc J. Spears di ESPN. “Lui mi ha risposto: “Non lo hai fatto e non lo farò neanche io’. È una cosa profonda”. Jackson, che ha dichiarato che rimarrà a Minneapolis a guidare le proteste ancora per diverso tempo, ha poi aggiunto: “Jordan potrà anche essere il più grande giocatore di basket di sempre, ma LeBron è il più grande atleta di sempre. Va oltre la pallacanestro. Il motivo per cui lo apprezzo di più è che noi atleti professionisti arriviamo al successo e abbiamo con noi tanta gente con cui siamo cresciuti, cercando di metterle nelle condizioni di avere successo. Nessuno però ci è riuscito nella maniera giusta come ha fatto lui: tutti i giocatori di pallacanestro che sono arrivati con un ‘entourage’, tra cui io stesso, hanno sbagliato. Lui è stato il primo a non farlo. E si merita rispetto per questo”.

Il ruolo di leader di Jackson: “Non l’ho chiesto, ma lo accetto”

Jackson ha anche parlato del suoi coinvolgimento sociale per ciò che sta succedendo a Minneapolis e in giro per gli Stati Uniti: “Non mi aspettavo di avere questo ruolo e che così tante persone volessero sapere la mia opinione o il prossimo passo da fare. Non ho chiesto io di ritrovarmi in questa posizione, ma la sto abbracciando e accettando come mia. Sono dentro al 100%: il mio unico obiettivo è avere giustizia ed essere con queste persone, cercando di essere un buon leader per loro. Sono arrivato a Minneapolis come una persona diversa: sono qui per rimanere a lungo fino a quando non sarà fatta giustizia”. Jackson ha anche ricevuto il supporto del commissioner Adam Silver, Steve Kerr e Mike Brown, e ha sottolineato l’importanza di protestare in maniera pacifica: “Dobbiamo essere intelligenti e non cadere nelle trappole. Ad esempio: nel centro di Atlanta, dove io vivo, non ci sono costruzioni in corso. Eppure a mezzanotte si trovano mattoni su mattoni in mezzo alla strada per farli tirare alla gente. Chi ce li ha messi? Come sono arrivati lì? La verità è che dobbiamo votare, non solo per il presidente ma per i consigli locali e tutto ciò che ha un impatto nella comunità. Vorrei che la stessa energia di oggi ci sia anche per le elezioni”.

Jackson: “La morte di George Floyd deve portare a un cambiamento”



Oltre a chiamare a supporto tutte le persone (“Non potete dire di amarci e non essere con noi nel momento in cui ne abbiamo più bisogno”) e criticare apertamente la NFL (“Il loro comunicato era falsissimo. Perché non cominciare chiedendo scusa a Colin Kaepernick? Allora forse li accetteremmo”), Jackson ha promesso che le proteste non si fermeranno. “Quello che è successo deve essere un cambiamento. La morte di mio fratello deve essere un cambiamento. Continueremo a combattere. Questa è una maratona e dureremo più a lungo di loro. Non ci fermeremo. Si stancheranno di sentir parlare di George Floyd. Si stancheranno di sentire il suo nome per quanto continueremo a parlarne”.