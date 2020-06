NBA Paris Game, Brooklyn Nets in Europa nel 2021?

In un momento di estrema incertezza come quello attuale, dove sembra già difficile pronosticare come e quando si concluderà il campionato NBA sospeso a marzo, un messaggio dall’account Twitter ufficiale dei Brooklyn Nets lascia intravedere che i piani di programmazione a medio-lungo termine in NBA continuano senza sosta. Approfittando dell’hashtag #ALLInChallenge, e della piattaforma lanciata a metà aprile per raccogliere fondi per la lotta contro il coronavirus, anche i Brooklyn Nets — come tanti protagonisti del mondo sportivo, americano e non solo — hanno scelto di mettere all’asta un’esperienza che coinvolgesse da vicino Kyrie Irving, Kevin Durant e compagni. Ma la franchigia newyorchese ha però sorpreso tutti offrendo “un viaggio per 4 persone in compagnia della squadra in occasione della nostra prossima trasferta oltreoceano”. Dall’account Twitter dei Nets, quindi, arriva l’esortazione a “fare ora la vostra puntata per vincere un viaggio con noi per la nostra prossima partita internazionale”. Con le gare valide per la stagione regolare NBA che dallo scorso gennaio si sono trasferite da Londra a Parigi, è allora ipotizzabile che una delle due franchigie a essere protagonista della prossima trasferta francese sia proprio Brooklyn, anche se date della gara e squadra avversaria restano misteriose. La lega di solito preferisce —per una questione di logistica — spedire in Europa team della Eastern Conference, come Brooklyn: se l’indizio dovesse essere confermato, una bella chance di vedere dal vivo non troppo lontano dall’Italia due fenomeni come Irving&Durant nei primi mesi del 2021.