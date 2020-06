Zion Williamson, 100.000$ per una card da rookie

Magari non vincerà il premio di rookie dell’anno ma la stagione d’esordio nella NBA di Zion Williamson ha già fatto girare la testa a molti. Anche a qualche collezionista, che pur di mettere le mani su una card Panini della serie National Treasures (tesori nazionali) — card che vede la firma autografa del giocatore e un lembo della sua maglia dei Pelicans — ha deciso di sborsare 100.000 dollari su eBay (99.800 l’importo esatto). Messa in vendita sul famoso portale, la card della matricola di New Orleans ha generato 182 offerte, la più alta delle quali quella appena sotto i 100.000 dollari che gli ha assegnato un nuovo proprietario. Rispetto ad altre card normali dell’ex prima scelta assoluta del Draft, questa deve il suo valore al fatto di far parte della collezione “Rookie Card”, che a ben vedere però non è neppure la più preziosa tra quelle presenti nella collezione Panini: un’altra card di Williamson, sempre della serie National Treasures ma stavolta della collezione “Stars and Stripes” è in vendita sempre su eBay a cifre ben superiori: il prezzo di ingresso per potersela aggiudicare, infatti, parte da 199.999 dollari.