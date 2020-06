10/19 ©Getty

LA SCELTA DI NON GIOCARE | Entro il 24 giugno tutti i giocatori hanno la possibilità di comunicare alla lega la loro volontà di non entrare nella bolla di Orlando e quindi non prendere parte alla ripresa del campionato. Non saranno sottoposti a nessuna misura disciplinare, ma perderanno una parte di salario per ogni partita non disputata, secondo quanto previsto dal contratto collettivo in caso di cause "di forza maggiore"

