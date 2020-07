Tutti i messaggi sulle maglie dei giocatori. FOTO

24/24

Tra gli altri messaggi (non inseriti sulle maglie sopra per motivi di spazio) ci sono anche I CAN'T BREATH (Non riesco a respirare, già usato sulle maglie di riscaldamento nel 2014 dopo la morte di Eric Garner), SAY THEIR NAMES (Dite i loro nomi), POWER TO THE PEOPLE (Potere al popolo), HOW MANY MORE (Quanti ancora?), GROUP ECONOMICS (Economia di gruppo) e EDUCATION REFORM (Riforma dell'educazione)