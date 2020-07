Il free agent perfetto per ogni coppia di All-Star

4/14 ©Getty

CHI PRENDERE COME FREE AGENT? PAUL MILLSAP | Dopo aver incassato per anni decine di milioni di dollari a stagione potrebbe accontentarsi di molto meno, pur di far parte di una squadra con buone possibilità di vittoria. Un giocatore in grado di garantire equilibrio e difesa, senza per questo tenere il pallone in mano, né chiedere troppi tiri in attacco. Nonostante i 35 anni, Millsap potrebbe ancora dire la sua in un contesto del genere