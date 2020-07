Super Bol Bol alla prima con Denver, Noah titolare

3/9 ©Getty

JOAKIM NOAH TITOLARE PER L.A. | Un altro particolare che non è sfuggito ai tanti appassionati che non vedevano l’ora di ritornare a guardare un po’ di basket giocato, è stata la presenza in quintetto di Joakim Noah in casa Clippers - lanciato da Doc Rivers in campo sin dalla palla a due. La sua presenza sotto canestro non ha fatto rimpiangere l’assente Ivica Zubac, mentre a segnare canestri ci ha pensato come al solito Lou Williams: 22 punti, il miglior realizzatore del match