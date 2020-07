Il re è sempre il re: le giocate di LeBron. VIDEO

Se bisogna considerare la totalità della sua partita, LeBron James non ha certamente fornito una delle sue migliori prestazioni. Per sua stessa ammissione a fine gara James ha faticato nei primi tre quarti, chiudendoli con soli 9 punti a referto complice un tiro che non voleva saperne di entrare (3/12 dal campo, 1/4 da tre e soli due liberi a segno) con ben 5 palle perse in 24 minuti - tanto da spingerlo a cambiare scarpe durante la gara per cercare di invertire la rotta, mossa che fa piuttosto abitualmente quando le cose non vanno. Grazie al contributo eccellente di Anthony Davis, autore di 34 punti, i Lakers sono riusciti a rimanere avanti nel punteggio fino ai minuti finali, quando i canestri di Kawhi Leonard e soprattutto di Paul George hanno rimesso in bilico la sfida. È negli ultimi due minuti di partita che James è tornato a fare quello che sa fare meglio: decidere le partite. Prima ha rimesso un possesso pieno di distanza tra le squadre segnando in penetrazione al ferro; dopodiché, dopo la straordinaria tripla del pareggio di PG13 sul 101-101, ha risposto con un canestro di pura voglia di vincere, seguendo un suo stesso errore (dopo aver provato a “lucrare” un fallo su Marcus Morris) andando forte a rimbalzo d’attacco in mezzo a cinque maglie bianche dei Clippers, che non hanno avuto la sua stessa reattività nel fare taglia fuori.