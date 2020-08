Super sabato NBA: tre partite LIVE su Sky Sport

Si parte alle 19 e si arriva fino a notte inoltrata: dopo mesi d’astinenza, è bello tornare a godersi il basket NBA in prima serata con il commento LIVE in italiano. Un appuntamento da non perdere sul canale Sky Sport NBA con ben tre partite: si inizia come detto alle 19 con Miami-Denver (commento di Mauro Bevacqua e Davide Pessina), due squadre già certe dell’accesso ai playoff che dovranno ritrovare lucidità e brillantezza in queste otto partite che precedono la fase a eliminazione diretta. Esordio poi nella bolla di Disney World per Danilo Gallinari, che scenderà sul parquet con i suoi Oklahoma City Thunder dalle 21.30 contro gli Utah Jazz - che hanno inaugurato la ripartenza stagionale contro i Pelicans. OKC è pronta a giocarsi le sue carte per puntare al quarto posto della Western Conference e, accompagnati dalla telecronaca di Alessandro Mamoli e Matteo Soragna, scopriremo quali sono le possibilità di successo dei Thunder in una partita da vincere a tutti i costi per provare a scalare posizioni. E se non ne aveste abbastanza, a mezzanotte arrivano sul parquet e sugli schermi di Sky Sport i Clippers e i Pelicans di Nicolò Melli - con telecronaca di Flavio Tranquillo e Marco Crespi. Un’altra sfida da non perdere, una lunga maratona di 7 ore e con tre partite LIVE una dopo l’altra.