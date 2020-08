A tre settimane dall’infortunio coach Frank Vogel ha annunciato che Rajon Rondo tornerà presto in Florida per continuare la sua riabilitazione, essendo arrivato a circa metà dei tempi previsti per il suo ritorno in campo. Rimarrà fuori dalla bolla prima di essere reintegrato: dovrebbe tornare tra il primo e il secondo turno di playoff

Sono ormai passate tre settimane da quando Rajon Rondo al secondo allenamento nella bolla di Orlando si è procurato la frattura del pollice destro. I tempi di recupero inizialmente previsti erano di 6-8 settimane e stando a quanto detto da coach Frank Vogel il suo rientro si sta avvicinando sempre di più, facendo ritorno nei pressi di Orlando per continuare la sua riabilitazione: “Arriverà in Florida mercoledì e passerà un certo periodo di tempo fuori dalla bolla prima di essere reintegrato” ha spiegato l’allenatore. L’idea è di avvicinarsi sempre di più alla squadra per poter rientrare più in fretta all’interno di Disney World, dato che per avere il periodo di quarantena più “corto” (pari a quattro giorni) è necessario dare esito negativo ai test per sette giorni consecutivi. Vogel spera di avere il veterano a disposizione “attorno al primo o al secondo turno di playoff”, quindi più o meno a cavallo tra agosto e settembre, dopo che il giocatore si è sottoposto all’operazione lo scorso 16 luglio.