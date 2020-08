I voti per i premi stagionali sono ormai già stati spediti alla NBA da parte del gruppo di 100 membri dei media e i vincitori verrano rivelati solo a fine stagione, ma nella giornata di ieri sono stati resi noti i tre finalisti per ciascun premio. In quello per il giocatore più migliorato ci sono i nomi di Brandon Ingram e Bam Adebayo, ma soprattutto quello di Luka Doncic — nonostante sia reduce da un’annata da rookie dell’anno in carica. Lo stesso sloveno però non è sembrato felice della candidatura, esprimendo la sua opinione senza girarci troppo attorno: “Ma chi vota per questo premio?” ha chiesto al giornalista Brad Townsend, che ha sottolineato come a farlo sia un gruppo di circa 100 giornalisti. Doncic quindi ha risposto: “Toglietemi dalla lista e metteteci Devonte’ Graham. Non merito di esserci”.