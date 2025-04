La stagione di Joel Embiid si era già chiusa in largo anticipo lo scorso febbraio e ora Philadelphia ha annunciato che per provare a risolvere il problema al ginocchio sinistro che nell’ultimo anno ha fortemente limitato il camerunese, sceso in campo per sole 19 partite in questa regular season, si ricorrerà ad una nuova operazione chirurgica. I Sixers puntano così a recuperare in pieno la loro stella per la prossima stagione

La notizia era nell’aria già da tempo, di certo da quando Philadelphia lo scorso febbraio aveva annunciato che il problema al ginocchio sinistro lo avrebbe costretto a chiudere con largo anticipo la sua stagione, e ora è ufficiale: Joel Embiid ricorrerà a una nuova operazione per provare a sistemare una volta per tutte quel ginocchio che lo tormenta ormai da oltre un anno. E a poco più di un anno fa risale la prima operazione al ginocchio sinistro, dopo la quale Embiid era tornato in campo per chiudere la stagione con la serie di playoff persa contro New York e quindi per partecipare alle Olimpiadi di Parigi con Team USA. Il dolore, però, non è mai scomparso ed è tornato a tormentare l’MVP del 2023 già dal training camp dello scorso ottobre e, a quanto pare, non hai mai smesso.