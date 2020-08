Kuzma: “Avrei tirato anche con davanti Gesù”

Dopo i 25 punti suggellati dal tiro decisivo a 4 decimi dalla fine per battere Denver, Kyle Kuzma si è scatenato anche nella conferenza stampa post-partita: "Bol Bol? Avrei tirato anche se avessi avuto davanti Gesù. Tutti sanno che sono un titolare in questa lega, ma sono capitato nella squadra dei due migliori giocatori in NBA". E LeBron lo incorona: "Per vincere abbiamo bisogno che sia il terzo violino"

Se c’è una cosa che a Kyle Kuzma non è mai mancata è la fiducia nei suoi mezzi. Magari a inizio anno non aveva quella dei suoi compagni, come ammesso da lui stesso, ma ora tutti hanno iniziato a fidarsi delle sue capacità — tanto da affidargli il tiro della vittoria contro i Denver Nuggets. E Kuzma ha risposto presente, eseguendo alla perfezione lo schema che lo vedeva coinvolto con LeBron James (che aveva il compito di rimettere il pallone in campo e tagliare verso il canestro) e Anthony Davis (ricevitore della rimessa e autore dell’assist per premiare il movimento di Kuzma). Neanche le braccia chilometriche di Bol Bol (220 centimetri di altezza) sono riuscite a contestare il tiro del numero 0 dei Lakers, che dopo la partita - rispondendo a una domanda su come Bol Bol avrebbe potuto influenzare la sua parabola di tiro - ha commentato dicendo: “Avrei potuto trovarmi davanti anche Gesù e probabilmente avrei tirato lo stesso” ha detto in conferenza stampa. “Era una rimessa che avevamo provato in allenamento e il coach ha avuto fiducia in me chiamando il mio numero. Dimostra che tutti ora si fidano di me: ovviamente la giocata nove volte su dieci va a LeBron, ma questa volta è finita a me. È tutta una questione di fiducia”. Infine ha aggiunto: "Tutti sanno che sono un titolare in questa lega: sono solo capitato nella squadra con i due migliori giocatori della NBA".