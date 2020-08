Un modo per riconoscere il giusto merito a chi si è impegnato - spesso per necessità, ma non solo per quella - più degli altri in queste prime due settimane di ripartenza NBA. Un premio per non far passare del tutto inosservate le prestazioni dei vari Devin Booker e TJ Warren; due nomi che probabilmente compariranno nel quintetto che i giornalisti presenti a Disney World selezioneranno con le loro votazioni. Tante le defezioni e i talenti volutamente tenuti a riposo in vista dei playoff, ma nonostante questo c’è davvero l’imbarazzo della scelta, a seguito delle numerose prestazioni sopra la media messe in mostra in questi primi giorni di ripartenza NBA. Certo, giocare per Phoenix o Portland è stata un’extra-motivazione non da poco rispetto a quelli che puntavano già alle partite dal 17 agosto in poi, ma in tanti nonostante il rodaggio sono riusciti a incidere e magari a conquistarsi una nomination nella corsa a quelli che sono già stati ribattezzati “i premi della bolla”. Adesso basterà aspettare il 15 agosto per scoprire i nomi dei vincitori.